SOLIDARIEDADE: PMs se unem e alugam casa para soldado baleado durante abordagem

O policial natural do Rio Grande do Norte veio morar em Fortaleza com a esposa e quatro filhos após passar em concurso.

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), de nome preservado, foi baleado no fêmur durante uma abordagem policial, no dia 18 deste mês. Ao se deparar com o caso do policial, que havia entrado na PMCE há cerca dois meses e estava morando com a mulher e os quatro filhos em uma área de risco, outros militares da área do Pirambu se solidarizaram e alugaram uma nova residência para ele ir morar após receber alta.





De acordo com o comandante da área, major Lima, o policial ingressou na corporação no mês de abril deste ano. Ele é natural do Rio Grande do Norte e quando passou no concurso trouxe a esposa e os quatro filhos, que têm entre um e cinco anos de idade. Os policiais informaram que o soldado vivia em uma casa humilde dentro de uma comunidade do Mondubim, em Fortaleza.





A família dormia em um colchão no chão, pois não possuía cama. Em solidariedade ao colega, os policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar, entre praças e oficiais, alugaram uma residência para o soldado no bairro Cristo Redentor e compraram duas camas modelo Box para o militar e sua família.





O policial chegou a ser internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro, e em seguida transferido a uma outra unidade hospitalar. Ele fraturou o fêmur e teve que passar por cirurgia. Em recuperação, o soldado seguiu para a nova casa com a família. Os colegas de farda ainda contribuíram com cestas básicas e fraldas.





O POVO Online opta por não divulgar nome ou fotografia do policial em virtude dele ser uma vítima que sobreviveu a uma ação de violência.





De acordo com o relações públicas da PM, coronel Andrade Mendonça, a ação solidária tinha o intuito de ajudar o policial que está afastado das funções. "A ação consiste na ajuda financeira e donativos. Constantemente a gente tem feito esse tipo de ações, mas não tem divulgado nas redes sociais", explica.





O caso









No dia 18, no bairro Padre Andrade, o miliar foi atingido e fraturou o fêmur durante uma abordagem policial em uma área conhecida como Beco dos Cavalos, no Padre Andrade. Ele passou por cirurgia e chegou na nova casa nesta semana, onde foi recebido pelos colegas.