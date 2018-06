VERGONHA: Prefeitura de Uruburetama diz não ter caixão e bebê é enterrado em armário de cozinha

Segundo TCE, a gestão de Dr. Hilson comprou 80 urnas infantis para famílias carentes em maio, mas o equipamento simplesmente desapareceu em menos de dois meses.





A população de Uruburetama está indignada com a gestão do prefeito tarado, Dr. Hilson (PCdoB). Além das inúmeras acusações por assedio sexual contra o médico, o corpo de um bebê foi enterrado em um caixão improvisado, feito com um armário de cozinha, porque a Prefeitura alega não ter mais nenhum caixão infatil. A família teve de encarar a morte da criança sem direito a dignidade.





A notícia da falta de caixão infantil levanta suspeitas sobre a licitação para serviços de assistência funerária, fechada em 3 de maio de 2018, segundo o portal do Tribunal de Contas do Estado (TCE).





No contrato, a gestão de Dr. Hilson gastou R$ 118 mil na compra de 220 urnas para famílias carentes. Dessas, 80 eram infantis. No entanto, menos de 60 dias depois, a Prefeitura de Uruburetama alega não ter mais nenhum dos 80 caixões.

Em tempo





A população de Uruburetama espera explicações de Dr. Hilson sobre o paradeiro das 80 urnas infantis.





Confira os documentos da licitação: