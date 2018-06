VIOLÊNCIA: HOMEM É ASSASSINADO COM SETE TIROS EM SANTANA DO ACARAÚ

Palco de grandes eventos do passado, o município de Santana do Acaraú se transforma no presente em cenário de morte e violência como jamais vistos na história. A cidade berço da intelectualidade cearense é a terra natal de homens e mulheres que ficaram imortalizados na história. Banhada pelas águas do Acaraú, o povo derrama lágrimas de sangue derramado pela morte de seus filhos.

Francisco Márcio Bruno Monte (Marcio do Tola Monte), 38 anos, foi a mais nova vítima, o tatuador foi assassinado por volta das 20h10min desta sexta-feira (15), na rua José Caubi Machado (rua Nova) no bairro Alto da Liberdade, na cidade de Santana do Acaraú. Segundo declaração de testemunhas, dois homens chegaram na residência da vítima e o chamaram, ao atender ele já foi recebido com tiros a queima roupa e tombou em frente sua casa.





Os assassinos fugiram com rumo ignorado, houve tumulto na rua e as pessoas correram para certificar da morte. A policia foi acionada e está no local, aguardado a chegada do Rabecão para recolher o corpo.