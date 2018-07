CARLOS RONER TRAZ MAIS INVESTIMENTOS PARA COREAÚ

Hoje (26), o Prefeito Carlos Roner e o Secretário de Infraestrutura Rubens Nogueira estiveram reunidos com o Dr. Adriano, Diretor Executivo da Enel, para tratar de vários assuntos relevantes para o município de Coreaú, bem como a parceria em vários projetos inovadores que estão em andamento. Ficou acertado também o prazo do dia 01 de Agosto para Enel efetuar a retirada dos postes para atender a conclusão da nova fachada do prédio da Prefeitura.

Politica Veja mais sobre: noticias