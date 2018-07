Cinco menores foram apreendidos por pichar o patrimônio público

Cinco adolescentes, entre 13 e 14 anos, foram apreendidos em flagrantes no fim da tarde de segunda-feira (09), quando pichava diversos prédios tombados pelo patrimônio público.





Segundo os agentes da Guarda Municipal, os mesmos foram acionados via Ciops, que um grupo de adolescentes estava pichando prédios, monumentos e veículos em vários pontos do corredor cultural da cidade, em direção da Margem Esquerda do Rio Acaraú.

Logo foram acionadas as composições das viaturas Ronda 01, ROMU , Fiscalização de Praças e efetivo permanentes na Câmara Municipal e da Margem Esquerda para atender a ocorrência.





Os menores foram localizados nas proximidades do Campo da Margem Esquerda portando dois tubos de esprey de tintas, utilizados na prática do crime.