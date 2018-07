HIDROLÂNDIA/CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta fez um registro em foto e postou em redes sociais nesta sexta-feira (20/07/18), na cidade de Hidrolândia-CE, região Noroeste do estado.

Confira a na íntegra:

"A Praça da Matriz popularmente conhecido como "Calçadão da Praça da Matriz", onde se concentram nas suas imediações vários pontos comerciais na avenida, está completamente destruído, os bancos da praça estão quebrados, os canteiros estão rachados, o mosaico quase todos estão arrancados e quebrados. Na gestão passada do ex-prefeito Walter Marinho, a praça era considerada a mais linda no estado do Ceará, todas as noites a fonte luminosa funcionava, a banda de música tocava todos os domingos a noite depois da missa. A praça da matriz ainda continua bastante frequentada pelos hidrolandenses fazendo suas caminhadas, mesmo assim, o poder público municipal não fez nenhum reparo. Esperamos que a Prefeita Iris Martins faça uma reforma na Praça da Matriz. Nas gestões passadas: o ex-Prefeito Farias, o ex-prefeito Afrânio e a ex-prefeita Fátima Mourão nunca fizeram uma reforma na praça da matriz, o mosaico, os canteiros, os bancos da praça tá com 20 anos que não foi feito um reparo e nunca consertaram."