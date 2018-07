Internauta denuncia a superlotação do ônibus universitário que transporta os estudantes do município de Forquilha para Sobral. Segundo o denunciante, a capacidade do ônibus é de 36 passageiros, onde está sendo transportado 42 estudantes, ultrapassando a capacidade. O internauta solicita mais fiscalização por parte da PRF, como também a liberação de mais ônibus.

