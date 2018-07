Inscrições abertas para XVIII Copa Sobral de Futebol

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e da Liga Sobralense de Futebol, inicia, nesta segunda-feira (23/07), as inscrições para a XVIII Copa Sobral de Futebol. Os interessados devem se dirigir ao Ginásio Poliesportivo Plínio Pompeu (Rua Murilo Andrade, nº 400 - Alto da Brasília), de 8h às 12h e 13h às 17h. As vagas, limitadas, são disponíveis para atletas da sede e dos distritos. As inscrições seguem até dia 10 de agosto.





Outras informações: (88) 3614-7288.