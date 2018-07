Motoneta é encontrada boiando na Margem Esquerda do Rio Acaraú em Sobral

Motoneta foi encontrada na manhã da última esta terça-feira (18), boiando num canal de esgoto debaixo da Ponte Dr. José Euclides, próximo ao Terminal Rodoviário na Margem Esquerda do Rio Acaraú.

Segundo informações, uma composição da Guarda Municipal que trabalha permanentemente na área, foi acionada por volta das 7hs da manhã, para atender a denúncia de um popular que passava pelas margens do rio. Os agentes estiveram no local e confirmaram a denuncia, logo acionaram o reboque da Coordenadoria Municipal de Transito (CMT), que contou com o auxílio dos operários da limpeza pública para a retirada do veículo.

Os Guardas Elson e Almeida que atenderam a ocorrência conduziram a motoneta para a Delegacia de Polícia Civil, para serem realizados os devidos procedimentos legais.