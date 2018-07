Mulher de 92 anos mata filho de 72 para evitar ser mandada para asilo

"Você tirou a minha vida, então, estou tirando a sua", ela teria declarado quando foi levada de sua casa, que dividia com o filho e a namorada.

Uma americana de 92 anos matou o próprio filho também idoso de 72 anos, no Estados Unidos, porque ele queria colocá-la em um asilo, de acordo com a polícia de Fountain Hills, que fica no estado do Arizona. A idosa também tentou assassinar a namorada o filho, que conseguiu escapar, e tinha a intenção de cometer suicídio em seguida.





Ana Mae Blessing está presa sob acusação de assassinato, agressão e sequestro. Segundo relatórios da Justiça, a mulher decidiu disparar contra o filho, que não teve a identidade revelada. Ele queria colocá-la em uma casa de cuidados para idosos durante alguns dias.





“Você tirou a minha vida, então, estou tirando a sua”, ela teria declarado quando foi levada de sua casa, que dividia com o filho e a namorada. A idosa relatou à polícia que tinha a intenção de se suicidar. O caso ocorreu segunda-feira, 2.





A polícia está investigando se o crime seria premeditado por conta da disputa da mãe com o filho sobre a possível internação, contou o sargento de polícia do Condado de Maricopa, Bryant Venejas, à uma emissora local KPHQ.





Com informações do portal O POVO

Foto Maricopa County Sheriff's Office/Reprodução)