Nos pênaltis, Seleção de Massapê conquista 7ª edição da Copa Amigos da Bola de Futebol

Durante seis meses, equipes do futebol amador de vários municípios da Região Norte participaram da 7ª Copa Amigos da Bola de Futebol. A grande final da competição foi realizada neste sábado (30), no Estádio do Junco em Sobral, onde os quatro melhores times do campeonato foram premiados com troféus, medalhas, bolas e quantias em dinheiro, totalizando R$ 25 mil reais de premiação. Nesta edição, o troféu de campeão levou o nome do Restaurante e Peixaria O Barrigudo.





Antes do jogo final aconteceu a partida preliminar entre Coritiba de Meruoca e Cesa do Sítio Alegre. As equipes decidiram o terceiro e quarto colocado do campeonato. Nas penalidades, a equipe do município de Morrinhos conquistou o 3º lugar e levou para casa a quantia de R$ 3 mil reais. Já o time de Meruoca finalizou a competição em 4º lugar, que teve como premiação R$ 2 mil reais. Troféus, medalhas e bolas também foram entregues às equipes. Além disso, o goleiro do Coritiba dividiu o prêmio de defesa menos vazada da competição com o camisa número um da Seleção de Massapê. Ambos ganharam R$ 250 reais. O jogador Jorge, da equipe Rio das Garças de Santana do Acaraú, foi o artilheiro da Copa Amigos da Bola. Ele recebeu a quantia de R$ 500 reais e troféu simbólico do campeonato.





Para finalizar a Copa Amigos da Bola, o título foi decidido entre a Seleção de Massapê e o Guarani de Itarema. Um empate em 0 a 0 levou a decisão para as penalidades máximas, deixando os massapeenses com o título de campeão da competição. O primeiro colocado da competição levou R$ 13 mil reais. O vice-campeão, Guarani de Itarema, faturou ainda R$ 6 mil reais. As duas equipes receberam troféus, medalhas e bolas. Parte da comissão de arbitragem do jogo era composta por membros da Federação Cearense de Futebol (FCF).









Competição





O campeonato é uma realização da SS Publicidade, Equipe Amigos da Bola, Toca do Esporte e Site Sobral Portal de Notícias, em parceria com a Rádio Coqueiros FM, e conta ainda com alguns parceiros, tais como: Liga Sobralense de Futebol, Associação Ligas Esportivas Vale Acaraú e Liga Santanense de Futebol. Durante a solenidade de premiação, radialistas, empresários e apoiadores da competição foram homenageados.





A Copa Amigos da Bola de Futebol Amador é realizada anualmente com o auxílio de patrocinadores da Região. Para o diretor da competição, Silvestre Stallone, além de enaltecer o trabalho desempenhado pela equipe esportiva a qual coordena no rádio sobralense, a copa também tem uma enorme importância social. "Ao longo dos seis meses trabalhamos na divulgação do campeonato e dos respectivos patrocinadores. Apostamos nessa competição e já conseguimos chegar na sétima edição. Existem dificuldades sim, mas no fim, é satisfatório ver toda a socialização que esse esporte traz para as equipes amadoras da nossa região", destacou.









4ª Copa Amigos da Bola de Futebol Master





Na próxima quinta-feira, dia 05 de julho, acontece a abertura da 4ª Copa Amigos da Bola de Futebol na categoria master em Sobral. A premiação total da competição será de R$ 10 mil reais. Além da entrega de troféus, medalhas e bolas para as quatro primeiras equipes, o melhor goleiro e o artilheiro do campeonato também recebem troféu simbólico e uma quantia em dinheiro. A Copa master agrega equipes amadoras de futebol de todos os municípios da Região Norte. Nesta categoria, os jogadores devem ter no mínimo 35 anos de idade. O encerramento da competição está previsto para o mês de dezembro.