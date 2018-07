POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL ELUCIDA MAIS 3 HOMICÍDIOS

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, em um trabalho árduo contra a criminalidade em Sobral, conclui a investigação de 3 homicídios ocorridos nesta cidade e coloca os principais envolvidos na cadeia à disposição do Poder Judiciário. O primeiro homicídio a ser destacado, refere-se à morte de Francisco Tiago Silva Domingos, ocorrido no dia 21 de outubro de 2017 na Avenida José Hermírio de Moraes. Nesta ocasião, vários indivíduos agrediram a vítima até a morte com pedradas e facadas. A motivação dessa morte se deu pelo fato da vítima residir em um local rival à facção existente no Bairro Dom José. 3 dos autores deste crime encontram-se presos e indiciados pelo crime, sendo dois menores e um maior de idade de nome FRANCISCO ARISTIDES ALVES FERREIRA, preso na última semana pelos policiais civis do Núcleo de Homicídios.





Dando continuidade aos trabalhos, foi finalizada a investigação do homicídio ocorrido no dia 29 de Março de 2018 em que foi vítima de homicídio JOHN LENNON DA FROTA SOUSA . Este crime ocorreu na Rua do Bueiro, Bairro Santa Casa. A investigação foi concluída e os autores encontram-se presos e indiciados por este crime. Encontram-se presos João Cardoso dos Santos e Wesley Sales de Vasconcelos, ambos indiciados e a disposição do Poder Judiciário. Lembrando que a motivação deste crime foi uma vingança.





Outro crime de grande repercussão nesta cidade, ocorreu no dia 24 de maio de 2018, na sede da Comunidade Shalom, em que foi vítima de homicídio, o cidadão Valdir Teixeira Lopes. O núcleo de homicídios da Polícia Civil de Sobral, concluiu a investigação deste crime e identificou todos os envolvidos. Dentre os autores, um já encontra-se preso, trata-se de Francisco Cleilton Mendes do Nascimento, o qual foi o piloto da moto que conduziu o indivíduo que efetuou os disparos contra a vítima. Valdir Teixeira, de acordo com as investigações, foi moto por engano, pois os indivíduos erraram o alvo que era para ser executado. Os dois outros indivíduos já foram identificados em breve também estarão atrás das grades. Infelizmente foi mais um homicídio resultante da briga entre as facções e que tira a vida de um inocente.





A Polícia Civil de Sobral, no cumprimento de seu dever, avisa a população de Sobral que, apesar das dificuldades, trabalhará incansavelmente na elucidação de todos os homicídios ocorridos nesta cidade e trabalhará para que nenhum crime contra a vida fique impune. São vários os homicídios já elucidados e de acordo com a prisão dos autores, apresentaremos o resultado à população.





O Núcleo de Homicídios da Polícia Civil informa ainda que existe um número de telefone (Whatsapp) à disposição da população para que todos possam ajudar através de denúncias relacionadas aos crimes de homicídio ocorrido nesta cidade. Garantimos total sigilo. TELEFONE/WHATSAPP (88) 9-9261-3471.