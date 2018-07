IMAGEM DO CÃO NA CIDADE DE GRANJA PROVOCA POLÊMICA!

Uma polêmica vem dominando a tradicional e extremamente religiosa cidade de Granja.





Tudo começou no final da tarde desta terça-feira (24), quando começaram a montar uma escultura, na entrada principal do festival junino que acontecerá neste final de semana.

Logo que a foto passou a ser compartilhada pelos moradores nas redes sociais, a escultura foi associada a satanás, ao "fute", enfim, ao cão.

A internauta Aninha Andrade, por exemplo, postou: "Era só o que faltava, o diabo no Granchitão. Sinceramente, eu particularmente achei um cúmulo essa figura diabólica. Tenho certeza que as crianças ficarão morrendo de medo. Se é cultura eu não sei, mas não quero ter pesadelo com essa figura aí não. Quem é de fora e quiser conhecer o diabo, vem pra Granja".

Várias pessoas passaram a condenar a escolha da escultura como parte da decoração do evento. "Quem colocou anda dizendo que trata-se do 'assoviador', mas precisava ter a cara do diabo?",disse um morador, devoto de São José.

Já o Deputado Estadual Gony Arruda, esse resolveu mexer ainda mais no "enxofre":

"Informações garantem que este Diabo nunca jogou um corpo agonizando até a morte em terreno baldio, um sujeito atropelado de carro, nunca usou Facebook dos outros e blogs para atacar com mentiras a honra alheia, nunca extorquiu as pessoas, nunca colocou suas próprias culpas nos outros, nunca estuprou ninguém na Piriquara, nunca trapaceou seus melhores amigos e nunca falsificou assinaturas para roubar e lesar familiares. Ou seja, na verdade, esse que está no Granchitão não passa de um desrespeitoso diabo de mentirinha", postou em seu perfil no Facebook.

Dizem que ele provavelmente estaria se referindo a Romeu Arruda. É o cão que acredita.