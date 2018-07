Prefeitura de Sobral realiza concurso com 312 vagas para professor e orientador educacional

A Prefeitura de Sobral realizará um concurso público de provas e títulos para provimento de 312 vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor e orientador educacional da rede pública municipal de ensino. As inscrições terão início dia 30 de julho e seguem até o dia 24 de agosto, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. O concurso será coordenado pelo Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual Vale do Acaraú (IADE/UVA).





Das 312 vagas, 50 são para o cargo de orientador educacional, destinadas a bacharéis em Psicologia; e 262 vagas para os cargos de professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, para profissionais com licenciatura em Pedagogia, Letras, Matemática, Ciências, Física, Biologia, Química, História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Inglês, Educação Física, Artes e Música.





“Esse é o maior edital de concurso público para professores da rede pública municipal de Sobral em número de vagas em todas as áreas (pedagogia e licenciaturas), além do concurso para o novo cargo de orientador educacional para psicólogos, que atuarão nas escolas municipais. O prefeito Ivo Gomes está honrando mais um compromisso com mais oportunidades e valorização dos profissionais da educação de Sobral”, explica o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima.





O concurso público será realizado em quatro fases para o cargo de professor: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática e análise de títulos. Já os candidatos ao cargo de orientador educacional, serão submetidos a três fases, compreendendo prova objetiva, prova de apresentação de um plano de ação teórico propositivo e análise de títulos. A prova objetiva para todos os cargos será aplicada dia 16 de setembro.





A carga horária para o cargo de professor será de 20 horas semanais, com vencimento base de R$ 1.411,99 mensais. Para o cargo de orientador educacional, será de 40 horas semanais, com vencimento mensal de R$ 2.800,00. O conteúdo programático das provas, cronograma, atribuições dos cargos e demais informações estão disponíveis no edital.