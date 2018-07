VERGONHA: Túnel de R$ 30 milhões inaugurado há 5 dias vira “piscinão” durante a chuva

A obra não resistiu ao volume d'água e inundou, causando problemas no tráfego da Avenida Borges de Melo nesta manhã de sábado. O Governo do Estado inaugurou o túnel na última segunda-feira (2).





Virou um “piscinão” o mais novo túnel de Fortaleza. A obra inaugurada e entregue à população na última segunda-feira (2), na Avenida Borges de Melo, no bairro de Fátima, não suportou a chuva que caiu na Capital durante a madrugada deste sábado (7). Foi necessária a intervenção de equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para orientar os motoristas no local.





Moradores e comerciantes da área foram os mais prejudicados com a inundação do túnel batizado de Eduardo Dourado da Fonte. A rota dos coletivos foi alterada e muita gente ficou sem saber o que fazer para retomar seu trajeto para o trabalho ou local de diversão neste começo de mais um fim de semana. Até mesmo os pedestres e os ambulantes com seus carrinhos não tiveram como passar pelo local, por conta do nível da água represada.





O túnel tem 300 metros de extensão e duas pistas de 10 metros de largura cada uma. A obra entregue pelo Governo do Estado custou R$ 30 milhões e foi construído sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). Faz parte do conjunto de equipamentos do Veículo Leve Sobre trilhos (VLT) no trajeto de Parangaba-Mucuripe.





Até o momento o Governo do Estado não se pronunciou sobre o fato.





VEJA IMAGENS DO LOCAL:

Via Cearanews7