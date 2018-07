Vídeo de "criança fantasma" é ação de marketing para divulgar atração em shopping

Vídeo era parte de campanha de divulgação de programação do shopping para as férias.

Conforme se especulava, o vídeo que viralizou com imagem de suposta "criança fantasma" em shopping de Caruaru, Pernambuco, é uma ação de marketing. O objetivo é divulgar a atração chamada Casa do Terror, que estará no shopping durante as férias de julho. Vídeo compartilhado nas redes sociais divulga a atração e foi postado no blog Bruno Muniz.





No vídeo anterior, que se tornou viral na noite de sexta-feira, 29, um homem corre assustado pelo suposto fantasma de uma criança vestida de branco que sobe pela escada rolante do shopping.





Veja o vídeo que se tornou viral:

Como parte da estratégia publicitária, a página no Facebook do Shopping Difusora chegou a publicar que as imagens de segurança do local seriam investigadas.

Aproveitando-se da estratégia viral, chegou a circular montagem de falsa postagem da página do Facebook do O POVO Online, com referência a fantasma que teria aparecido também em shopping de Fortaleza. A publicação em questão era falsa.





Com informações do portal O POVO