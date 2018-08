CARLOS RONER GARANTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DE COREAÚ

O Prefeito Carlos Roner esteve na manhã desta segunda-feira (13) na localidade de Cunhassu dos Sales para acompanhar os trabalhos de escavação que está sendo feito no local, visando a instalação da nova Adutora para implantação do sistema de abastecimento de água DOCE que irá beneficiar as famílias que moram nas localidades de Boiadas, Cajazeiras, São Vicente, Gado Velhaco, Francisco Alves, Lagoa da Cruz e Raposa. Vamos investir quase quatro milhões de reais neste empreendimento.





“É muito gratificante para cada um de nós ver que está chegando água. A burocracia foi grande, mais conseguimos e agora iremos beneficiar todos destas localidades”.





Afirmou o Prefeito Carlos Roner.





