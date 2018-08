Estudante teve enterro adiado por aparentar estar viva

Portuense é sepultada após ter enterro adiado por aparentar estar viva.

Foi sepultada na manhã desta terça-feira, 31/07, em Porto, região Norte do Piauí, a jovem estudante Luziane Freitas, que faleceu prematuramente neste domingo, 29/07. Ela que sofria com problemas psicológicos, estava internada na UTI do Hospital Regional de Piripiri, após passar mal ao ter ingerido uma grande quantidade de medicamentos.





Na tarde desta segunda-feira, 30/07, seu sepultamento foi adiado, após familiares acreditarem que ela poderia estar viva dentro do caixão. O fato causou grande repercussão na cidade. Um médico plantonista do hospital local foi chamado à residência para analisar o polêmico caso e constatou o óbito, porém a família só a sepultou na manhã desta terça-feira, 31/07.





Fonte: Meio Norte / Orlando Paiva