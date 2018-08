Homem chama testemunha de “neguinho folgado” na frente de promotor e é preso

Um homem foi preso suspeito de praticar injúria racial dentro do Fórum de Pires do Rio, no Sul de Goiás. Celson Alves da Silva, de 48 anos, teria chamado a testemunha de um processo de “neguinho folgado’’ na frente do promotor de Justiça Tommaso Leonardi, que deu voz de prisão em flagrante ao homem.





Segundo o Ministério Público de Goiás, a conduta de Celson está em investigação. O promotor verificou, ainda, que o autor do delito possui passagens pela prática de outros crimes na cidade. Tommaso Leonardi lembra que injúria racial é crime, previsto no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, cabível de punição com três anos de reclusão.





As ofensas foram ditas antes de uma audiência. Celson estava na recepção do Fórum, quando a testemunha passou e ouviu a injúria. Um vigilante que estava no local também ouviu. Depois o suspeito teria repetido as palavras e todos foram encaminhados para a delegacia.





Celson foi autuado e depois de pagar R$ 3 mil de fiança foi liberado. Segundo o G1, o delegado afirmou que todos os envolvidos confirmaram a versão.





Por Wilker Oliveira

Fonte: www.dm.com.br