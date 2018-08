Ivo quer multar em R$ 1.965 sobralense que colocar lixo fora do horário de coleta

Prefeito quer aprovar projeto na Câmara a todo custo sem a participação do povo -- parte mais prejudicada com o novo capricho do FG.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), mandou para Câmara Municipal projeto que cria a Lei do Lixo na cidade. Segundo denunciou o vereador Júnior Balreira, pela nova vontade do FG, quem colocar o lixo fora do horário de coleta terá de pagar multa entre 300 a 500 Ufirs. Ou seja, de R$ 1.179 a 1.965, levando em conta que 1 Ufir no Ceará está R$ 3,93.





Balreira alertou que isso só vai prejudicar a população mais carente que, desavisada ou mal orientada — muitas vezes propositalmente, terá de desembolsar dinheiro que não tem.





O vereador ainda mostrou outro disparate: se o cidadão colocar muito lixo para que seja coletado, também vai pagar multa. “Como os garis vão pesar esses resíduos?”, questionou Júnior.









Em tempo









Ainda de acordo com o projeto, cabe a Ivo decidir, a qualquer momento, cobrar taxa de coleta de lixo domiciliar.





Em tempo II





Depois da indústria da multa de trânsito, chega a Sobral a indústria da multa do lixo.





Em tempo III





Do mesmo jeito que a população não sabe o que é feito com o dinheiro da multa de trânsito, o projeto de Ivo para o lixo não explica em qual área o dinheiro arrecado será usado.





Em tempo IV





Os vereadores de Ivo estão trabalhando duro para aprovar a Lei do Lixo.