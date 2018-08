POLICIAIS CIVIS DE JUAZEIRO DO NORTE CUMPREM MANDADOS EM DESFAVOR DE "YURI DO PAREDÃO"

Polícia Civil da delegacia regional de Juazeiro do Norte cumpre seis mandados de busca e apreensão em imóveis de propriedade de YURY BRUNO ALENCAR ARAÚJO, popularmente conhecido como YURI DO PAREDÃO, após diligências iniciadas a partir da divulgação de um vídeo em que o investigado aparece efetuando disparo de arma de fogo na direção do funcionário.





Ainda na tarde de hoje também foi dado cumprimento a prisão preventiva, expedido pelo magistrado da 1°Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte contra YURY BRUNO ALENCAR ARAUJO em razão dos crimes de porte e disparos de arma de fogo (art.14 e 15 da lei 10.826/03).





A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida por policiais civis na fazenda de propriedade do investigado. O preso foi encaminhado para cadeia pública e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.





Fonte: Polícia Civil do Ceará em Ação





Com informações de Polícia Civil do Ceará em Ação