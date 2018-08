Prefeito de Santana do Acaraú é caçado pela Polícia após assassinar a tiros um ex-servidor municipal

O prefeito do município de Santana do Acaraú (a 230Km de Fortaleza) , Marcelo Arcanjo, policial federal aposentado, continua foragido. Ele está sendo caçado pela Polícia desde a noite de ontem (29), após assassinar, com três tiros, o ex-servidor da Prefeitura César Augusto do Nascimento. O crime chocou a população e mobilizou um forte aparato da Polícia Militar. Durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje, buscas foram feitas em toda a região, mas o gestor não foi encontrado.





Segundo o relato de testemunhas, era por volta de 18h40, quando o prefeito foi até a casa da vítima, na Rua João Arcanjo de Maria, desceu do carro e pergunto onde César estava. Entrou na residência e chegou a cumprimentar o ex-servidor. Em seguida, sacou uma arma de fogo, encostou no abdome de César e efetuou os três disparos. César morreu na hora. Em seguida, Arcanjo tratou de fugir do local. Um detalhe importante foi revelado por testemunhas: ao chegar na casa da vítima, o prefeito já deixou o carro com o motor ligado, o que pode caracterizar uma premeditação.





César era servidor da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú mas havia sido demitido por ordem do prefeito. Entre os dois criou-se uma inimizade que culminou, na noite desta quarta-feira, no assassinato.





Ao tomar conhecimento do fato, dezenas de pessoas se dirigiram ao local do crime e manifestaram revolta com o ato praticado pelo prefeito. Policiais do Destacamento da PM de Santana do Acaraú solicitaram reforço de outras unidades da PM de cidades vizinhas, como Sobral e Massapê. Equipes do 3º BPM fopram deslocadas com urgência para a cidade, assim como duas patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), que estavam em patrulhamento na Zona Norte do estado.





O comandante do Policiamento do Interior Norte (CPI-Norte), coronel PM Gilvandro Oliveira, determinou que as buscas fossem iniciadas imediatamente e que o policiamento isolasse o local do crime para que o trabalho da Perícia Forense não fosse comprometido. Ainda durante a noite, as autoridades desmentiram os boatos de que o prefeito teria sido encontrado morto após ter praticado o suicídio. As diligências prosseguem na região.





O corpo do ex-servidor foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Sobral, onde deve ser necropsiado na manhã desta quinta-feira