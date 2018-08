A Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Habitação e Cidadania (SETASHCI) com o CRAS de Ubaúna e o SCFV está realizando curso de modelagem de lingerie. Beneficiando 25 famílias do distrito diretamente, proporcionando para homens e mulheres preparação para o mercado de confecção de moda íntima.

Veja mais sobre: outros