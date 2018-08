REVOLTADO COM O TAMANHO DO PÊNIS HOMEM O CORTA E JOGA NO LIXO

Revoltado por ter sido abandonado pela namorada por causa do tamanho do seu pênis, o paraense, Pedro Enrico de 22 anos, cortou fora o órgão genital e o jogou no lixo. O caso aconteceu em Beu Branco, no Pará.





De acordo matérias veiculada em vários sites do país, assim que cortou o membro com uma lâmina de barbear, o sangue não parava de jorrar, com medo de morrer, o homem pediu socorro.





Uma equipe de socorristas e a polícia foi até o local e depois de procurar pela casa, o membro amputado foi localizado no lixo e levado junto com a vítima para o hospital onde uma equipe médica conseguiu implantá-lo no local depois de cinco horas de cirurgia. Os médicos ainda não sabem se ele vai voltar a funcionar normalmente.





O jovem confessou que o órgão era inútil no tamanho e havia perdido a namorada por isso ele resolveu cortá-lo e jogá-lo fora.





Fonte: Bahia Extremo Sul