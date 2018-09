Abertas as inscrições para vagas remanescentes do FIES

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que está aberto o período de inscrições para novas adesões no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), através das vagas remanescentes. O processo é válido para novos acadêmicos e também para os que já se encontram regularmente matriculados.





Poderão se candidatar os estudantes que realizaram o Exame nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir do ano de 2010 e obtiveram um resultado igual ou maior que 450 pontos, além de uma nota diferente de zero na Redação. O processo também é válido para estudantes de outras instituições que desejam realizar sua transferência para o UNINTA.





Os interessados poderão comparecer ao Setor de FIES da instituição, localizado na entrada do Prédio Sede II. O atendimento fica disponível a partir de 7h15 às 22h.









Confira a documentação necessária para agilizar seu atendimento.





- Cópia da carteira de identidade do aluno;

- Cópia do CPF do aluno;