Ceará registra mais 18 assassinatos nas últimas 24 horas, entre os casos, um latrocínio

Após um fim de semana sangrento com 41 assassinatos e mais 11 óbitos em acidentes de trânsito – totalizando 52 mortes violentas – autoridades policiais registraram nesta segunda-feira (24), nada menos, que 18 casos de homicídios no estado. Com isso, o acumulado no ano já registra 3.668 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs).





Nesta segunda-feira, cinco pessoas foram mortas em Fortaleza nos bairros Joaquim Távora, José Bonifácio, Passaré (dois casos) e Vicente Pinzón.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados quatro homicídios em Maracanaú (2), Caucaia e Itaitinga.





Mas foi no interior do estado onde ocorreu o maior número de homicídios nas últimas 24 horas. Nove pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas, nos seguintes Municípios: Coreaú, Massapê, Paracuru, Morrinhos, Amontada, Santa Quitéria, Icó e em Várzea Alegre. Nesta última cidade foi registrado um duplo homicídio.





Crimes





Passavam poucos minutos das 20h30, quando bandidos utilizando capacetes assassinaram dois jovens no bairro Varjota, na cidade de Várzea Alegre (a 438Km de Fortaleza). Os mortos foram identificados como José Ferreira de Oliveira, 19 anos; e Diego Raviny Alencar de Oliveira, 20. A Polícia suspeita de um crime de “acerto de contas”.





Na cidade de Paracuru, no Litoral Oeste do estado (100Km de Fortaleza), um aposentado foi assassinado a pauladas por uma mulher. O crime se caracterizou como um latrocínio (roubo seguido de morte). O ancião Luís de Castro Moura, 73 anos, teve sua casa, localizada no bairro Maleitas, invadida por volta de 5h50. Uma mulher, identificada como Maria Lucineide Pereira, 45, foi vista saindo da residência levando vários pertences da vítima. Logo depois, o ancião caminhou alguns passos na rua e caiu morto.





A cena da fuga da mulher foi filmada por câmeras de residências próximas e, horas depois, a Polícia deteve a suspeita e seu comparsa, Francisco Gustavo Teixeira da Silva, 25. Os dois foram autuados em flagrante por latrocínio e receptação, respectivamente.





Mulheres





Mais duas mulheres foram assassinadas no Ceará, subindo para 358 o número de mulheres mortas no Ceará em 2018. O primeiro crime ocorreu ainda na madrugada de ontem, por volta de 5h40, na cidade de Massapê, onde uma mulher identificada por Alcilene, foi executada a tiros enquanto dormia. O assassino não foi, ainda, identificado.





Já por volta de 16h40, uma mulher – ainda não identificada – foi assassinada, a tiros, na Favela do Cal, no bairro Passaré, na zona Sul de Fortaleza. (Fernando Ribeiro)