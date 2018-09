Criança de três anos é esfaqueada pelo padastro em Fortaleza

Suspeito tinha ciúmes do ex-companheiro da esposa, mãe da vítima.

Um homem esfaqueou com uma criança de três anos de idade, nesta segunda-feira (10), no Jangurussu, em Fortaleza. A vítima é enteada do suspeito, que tinha um relacionamento há quatro meses com a mãe do menor.





De acordo com vizinhos da família, o pai da criança ligou para a casa da mãe para dar detalhes sobre o pagamento da pensão do menor. O suspeito ficou com ciúmes e disse que iria embora. A criança ficou na porta de entrada e pediu para ele não ir.





O suspeito foi à cozinha, pegou uma faca e perfurou a criança pelas costas. Em seguida, empurrou o menor no chão. Vizinhos, assustados com a situação, conseguiram conter o homem, que ainda foi agredido pelos moradores até a chegada da Polícia Militar.





A criança foi socorrida pela comunidade e levada às pressas ao Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, conhecido como Frotinha da Messejana. Em seguida, transferida do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Conforme a comunidade, a vítima estava em estado gravíssimo. (Cnews)