DENÚNCIA: A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI

Internauta denuncia a precariedade no Centro de Saúde da Família do bairro Vila Recanto 2.

Veja a denúncia na íntegra:

"Oi bom dia, gostaria de fazer uma reclamação através do seu blog. Hoje pela manhã fui ao posto de saúde aqui do Recanto II, que atende Recanto e Residencial Meruoca para fazer uns exames do meu filho, chegando lá fui informada que o posto disponibiliza apenas 8 fichas, apenas 8 fichas, além dessa pequena quantidade ser um absurdo, ainda nos informaram que é por conta de não ter material, o que é um absurdo ainda maior. Não sei como é nos outros postos de Sobral, mas achei isso vergonhoso."