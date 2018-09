POLÍCIA CIVIL DE GRANJA EM AÇÃO!

Aos 27 dias do mês de setembro do presente ano, chegou ao conhecimento da equipe da polícia civil da cidade de Granja-CE, um achado de cadáver do sexo feminino. A vítima foi encontrada morta dentro de uma cacimba no quintal de uma residência no distrito de Timonha, zona rural de Granja-CE, com vários sinais de agressões físicas pelo corpo e com uma das mãos cortadas, a qual também foi jogada dentro da cacimba junto com o corpo. Imediatamente, a polícia civil empreendeu diligências no sentido de identificar a vítima e o suspeito do crime. Já com as informações em mãos o cerco foi fechado em cima do suspeito, que era o namorado da vítima. Constatou-se que o crime ocorrera na última terça-feira, dia 25/09/2018, ocasião em que o implicado esganou a vítima até a morte e para se livrar do corpo, jogou-o dentro da cacimba no intuito de ocultar o cadáver. A delegada de polícia, Patrícia de Brito Mendonça, chefiada pelo delegado regional (Herbert Ponte e Silva) e sob a coordenação e supervisão do DPI sob a liderança do Dr. Marcos Aurélio, ao constatar que havia a possibilidade do suspeito se evadir, pois já livre do flagrante, imediatamente representou pela prisão preventiva do implicado, a qual, ante o excelente trabalho realizado pela delegada e pela equipe da polícia civil de Granja com apoio da PM, concedeu de imediato a ordem de prisão, a qual foi cumprida e o suspeito encontra-se preso. Trata-se de mais um homicídio elucidado pela equipe de investigação da cidade de Granja, sob o comando da delegada Patrícia de Brito Mendonça.