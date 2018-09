Tropas federais farão a segurança das eleições em cinco cidades do Ceará

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na terça-feira (11) o envio de tropas federais para reforçar a segurança das eleições nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. As cidades têm os maiores colégios eleitorais do Ceará e são palco de disputas políticas acirradas.





Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovado, no dia 22 de agosto, por unanimidade, o envio do pedido de forças federais ao TSE para cinco municípios cearenses com mais de 100 mil eleitores (Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral).





O governador do Estado, Camilo Santana, também foi favorável a requisitar forças federais para complementar a segurança do pleito de 2018.





Ele considerou ser “adequada qualquer nova iniciativa que venha somar-se aos nossos esforços e ampliar a capacidade das forças de Segurança do Estado para cumprir sua difícil missão de garantir a segurança ao povo cearense”.





O comandante da 10ª Região Militar, general Cunha Matos, já havia adiantado que pelo menos cinco mil homens do Exército deve atuar durante as eleições no Ceará e no Piauí.





Fonte: Tribuna do Ceará