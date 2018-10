34 municípios do Ceará terão Lei Seca no dia das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) anunciou que neste domingo, 7, será proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, mercantis, estabelecimentos congêneres e demais locais abertos ao público no município de Fortaleza, capital do Ceará, e mais 33 municípios.





A proibição começa à 0 hora de domingo e vai até as 19 horas.





A decisão partiu da juíza diretora do Fórum Eleitoral de Fortaleza, Alda Maria Holanda Leite e mais 16 juízes eleitorais. Quem for pego alcoolizado no período da proibição será autuado por crime de desobediência.





Além da Capital, será proibida a venda de bebidas nos eguintes municípios:





Alto Santo

Araripe

Aurora

Barroquinha

Carnaubal

Catunda

Chaval

Crateús

Farias Brito

Granjeiro

Hidrolândia

Ibiapina

Independência

Ipaporanga

Ipu

Iracema

Juazeiro do Norte

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Monsenhor Tabosa

Pedra Branca

Pires Ferreira

Potengi

Potiretama

Quixeramobim

Santa Quitéria

São Benedito

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Trairi

Ubajara

Várzea Alegre