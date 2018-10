BOMBA! Palocci delata: PT gastou R$ 1,4 bilhão em duas eleições

Valor é maior do que o declarado à Justiça Eleitoral. Moro tirou parte do sigilo da colaboração do ex-ministro de Lula e Dilma. Defesa do ex-presidente afirma que 'Palocci mentiu mais uma vez' e que juiz quer 'causar efeitos políticos para Lula e seus aliados'.





O juiz federal Sergio Moro retirou o sigilo de parte do acordo de delação do ex-ministro Antonio Palocci no âmbito da Operação Lava Jato nesta segunda-feira (1º).









Na delação, Palocci disse que:





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Paulo Roberto Costa para a Petrobras com o objetivo de "garantir ilicitudes" na estatal.





Lula usou o pré-sal para conseguir dinheiro para campanhas do PT

As duas campanhas de Dilma Rousseff para a Presidência custaram R$ 1,4 bilhão, mais do que foi declarado à Justiça Eleitoral

O MDB "exigiu" de Lula a diretoria Internacional da Petrobras e chegou a travar votações no Congresso para fazer pressão

Pelo menos 900 das mil medidas provisórias editadas nos quatro governos do PT envolveram propinas





Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que "Palocci mentiu mais uma vez, sem apresentar nenhuma prova". Os advogados dizem ainda que a decisão de Moro "apenas reforça o caráter político dos processos e da condenação injusta imposta ao ex-presidente" e que o juiz "tem o nítido objetivo de tentar causar efeitos políticos para Lula e seus aliados".





A ex-presidente Dilma divulgou nota na qual afirma que o valor apontado por Palocci é "absolutamente falso". "Tal afirmação, pela leviandade e oportunismo delirantes, só permite uma conclusão: que o senhor Palocci saiba onde se encontra R$ 1 bilhão, já que o valor declarado e aprovado pelo TSE é cerca de um terço disso", diz o texto. Ela chama a quebra de sigilo da delação do ex-ministro de "factóide eleitoral" (veja íntegras mais abaixo).





A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que Moro "não podia deixar de participar do processo eleitoral" e que ele tenta "pela enésima vez destruir Lula".









Acordo





O acordo de Palocci foi firmado com a Polícia Federal no fim de abril e homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).





No termo de delação, o ex-ministro se comprometeu a pagar R$ 37,5 milhões como indenização pelos danos penais, cíveis, fiscais e administrativos dos atos que praticou. Na decisão de homologação, o desembargador João Pedro Gebran Neto afirma que "não cabe, neste momento inicial, o exame detido do conteúdo das declarações até então prestadas".





Palocci está preso desde 2016 e tem uma condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Anteriormente, Palocci tinha tentado fechar um acordo com o Ministério Público Federal (MPF), mas sem sucesso.









Indicação de Paulo Roberto Costa





Segundo a delação de Palocci, Lula indicou Paulo Roberto Costa para a diretoria de Abastecimento da Petrobras para "garantir espaço para ilicitudes".





O ex-ministro afirmou que a Odebrecht entrou em conflito com Rogerio Manso, então Diretor de Abastecimento da estatal, por não encontrar espaço para negociar o preço da nafta – um derivado do petróleo – para a Braskem, empresa controlada pelo grupo.





Segundo ele, a Odebrecht se alinhou ao PP, porque o partido estava apoiando fortemente o governo e não encontrava espaço em ministérios e nas estatais, e passou a tentar derrubar Manso. Foi aí que, conforme Palocci, Lula agiu indicando Paulo Roberto Costa para a diretoria de Abastecimento.





"Luiz Inácio Lula da Silva decidiu resolver ambos os problemas indicando Paulo Roberto Costa para a Diretoria de Abastecimento; que isso também visava garantir espaço para ilicitudes, como atos de corrupção, pois atendia tanto a interesses empresarias quanto partidários; que, assim, nas diretorias de Serviço e Abastecimento houve grandes operações de investimentos e, simultaneamente, operações ilícitas de abastecimento financeiro dos partidos políticos", diz trecho da delação.





Paulo Roberto Costa é o primeiro delator da Lava Jato e foi condenado em vários processos da operação por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Devido ao acordo, ele cumpre pena em regime aberto e retirou a tornozeleira eletrônica em novembro de 2016.





Costa virou diretor da Petrobras em 2004, por indicação do ex-deputado federal José Janene (PP), morto em 2010. Ele permaneceu no cargo até 2012, quando pediu demissão e abriu uma empresa de consultoria.









Pré-sal e eleição de Dilma





Palocci afirmou à Polícia Federal que havia "um interesse social e um interesse corrupto com a nacionalização e desenvolvimento do projeto do pré-sal".





O ex-ministro relatou uma reunião que teria ocorrido no início de 2010, na biblioteca do Palácio do Alvorada, com Lula - na época presidente -, Dilma Rousseff e José Sérgio Gabrielli, então presidente da Petrobras.





Segundo Palocci, nesta reunião, Lula "foi expresso ao solicitar do então presidente da Petrobras que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do Partido dos Trabalhadores com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e recursos para a campanha que se aproximava".





Lula teria afirmado, nesta reunião, que caberia a Palocci gerenciar os recursos ilícitos.





O ex-ministro disse ainda que empresas de marketing e propaganda ligadas ao então gerente-executivo de Comunicação Institucional da Petrobras, Wilson Santarosa, destinavam 3% dos contratos ao PT pelo tesoureiros.









Medidas provisórias





O ex-ministro afirmou na delação que pelo menos 900 das mil medidas provisórias editadas durante os quatro governos petistas envolveram propinas.





Segundo ele, era "corriqueira" a prática de venda de emendas legistlativas, "particularmente na venda de emendas parlamentares para medidas provisórias vindas dos governos". Palocci afirmou que havia casos de MPs destinadas a atender interesses de "financiadores específicos" e que "saem da Congresso Nacional com a extensão do benefício ilícito a diversos outros grupos privados".













Contas eleitorais





Palocci afirmou que as campanhas para eleição e reeleição de Dilma custaram valores que são maiores do que os apresentados pelo partido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-ministro diz na delação que a campanha de 2010 gastou R$ 600 milhões, mas o declarado à Justiça Eleitoral foi R$ 153,09 milhões.





Já em 2014, Palocci afirma que foram gastos R$ 800 milhões na campanha que reelegeu Dilma. Na declaração apresentada ao TSE, está registrado gasto de R$ 350 milhões.





Na delação, Palocci diz que empresários contribuíam esperando benefícios em troca. "Ninguém dá dinheiro para campanha esperando relações triviais com o governo."





O ex-ministro declarou ainda na delação que mesmo doações registradas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) podem ser irregulares, "bastando que sua origem seja ilícita". Palocci afirma que as "prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos".









PMDB





Palocci afirmou que o PMDB (atual MDB) "exigiu" de Lula a diretoria Internacional da Petrobras. "(...) O então deputado Fernando Diniz, líder da bancada do PMDB mineiro, com apoio de Henrique Alves, Eduardo Cunha e Michel Temer conseguem fazer Luiz Inácio Lula da Silva nomear Jorge Zelada para a diretoria", afirma o documento.





Segundo o ex-ministro, Zelada assinou, em nome do MDB, um contrato que renderia US$ 40 milhões em propina.





"(...) O PMDB, ao ocupar a Diretoria Internacional, tratou de promover a celebração de um contrato de SMS na área internacional com a Odebrecht com larga margem para propina, a qual alcançava cerca de 5% do valor total de US$ 800 milhões, ou seja, US$ 40 milhões; que o contrato, tamanha a ilicitude revestida nele, teve logo seu valor revisado e reduzido de 800 para 300 milhões".





O delator cita que, para conseguir a diretoria, o PMDB fez pressão, "com episódios de trancamento de pauta do Congresso, por exemplo". Procurado, o MDB disse que não vai comentar as declarações de Palocci.