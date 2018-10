Cid determina fim da candidatura da irmã: "Lia está fora das eleições"

Apoio à pedetista será repartido entre Ferreira Aragão e Tin Gomes.

O candidato ao Senado Cid Gomes (PDT) determinou, nesta terça-feira (2), durante reunião no auditório da Rádio Regional, o fim da candidatura de Lia Gomes (PDT) à deputada estadual. No encontro, ainda ficou determinada a divisão do apoio à candidatura de Lia entre as campanhas de Ferreira Aragão e Tin Gomes.





Lia Gomes teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por ter faltado ao cadastramento biométrico, resultando no cancelamento de seu título de eleitora. A pedetista ainda desafiou os órgãos responsáveis e tentou manter sua candidatura, mas a decisão pelo término da campanha foi consenso entre seus irmãos Cid, Ciro e Ivo Gomes.