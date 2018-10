Coronel da PM espanca delegado aposentado de 80 anos em SP

Delegado aposentado sofreu fraturas e está internado na UTI. Briga teria começado após ele intervir em uma discussão do coronel com a sua irmã.

O coronel Alberto Malfi Sardilli, 45, espancou o delegado de polícia aposentado Milton Rodrigues Montemor, 80, após um desentendimento durante uma festa na tarde de domingo (21) no Tremembé, zona norte de São Paulo.





Segundo o Boletim de Ocorrência, Milton havia intercedido em uma discussão entre sua irmã e o coronel Sardilli. Após isto o coronel esperou o delegado no estacionamento, o atacou com um soco no peito e passou a desferir outros golpes, quando então foi contido por quem passava pelo local.





Sardilli fugiu e Milton foi levado para um hospital particular com duas fraturas, onde foi operado e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).





“O fato demonstra nuances de desvios e destempero de personalidade de um agente do Estado, de um coronel da Polícia Militar, que tem a obrigação legal de proteger a sociedade, assegurar o bem-estar social, resguardar vidas e proteger o cidadão”, analisou Raquel Kobashi Gallinati, presidente do SINDPESP (Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), que espera que o agressor seja punido.





O Comando da Polícia Militar confirmou o envolvimento do coronel na confusão e afirmou, por meio de nota, que "o oficial apresentou sua versão na Corregedoria da Polícia Militar, que fornecerá à Polícia Civil todas as informações necessárias para o esclarecimento que o caso requer".





Sardilli já foi comandante da Policia Militar Ambiental de São Paulo e estava afastado do cargo por férias e licença prêmio desde julho deste ano.





O R7 também tentou contato com o coronel Sardilli e com a família do delegado aposentado Milton Montemor, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.





O caso foi registrado no 39º DP (Vila Gustavo) como lesão corporal grave.





