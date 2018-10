Datafolha: Eleitores de esquerda aumentam vantagem de Bolsonaro

A última pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (18), aponta que eleitores identificados com partidos de esquerda ajudam a manter a vantagem do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, diante de Fernando Haddad (PT) no segundo turno da disputa eleitoral.





Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados que declararam preferência pelo PSB demonstraram mais apreço a Bolsonaro, contra 31% que votariam em Haddad. Já entre os eleitores do PDT, partido de Ciro Gomes, a vantagem se reverte: 52% apoiam o petista contra 31% que optam pelo capitão da reserva.





Outros entrevistados identificados com siglas à esquerda deram preferência a Haddad; o petista foi o escolhido por 85% dos eleitores do PSOL, em contraponto a 15% que votariam em Bolsonaro. O deputado federal consegue até mesmo 5% dos votos de pessoas que se disseram ligadas ao PT — 90% ficam com o candidato do próprio partido.





Na transferência de votos, 19% dos eleitores de Ciro Gomes afirmaram que votarão em Bolsonaro, diante de 56% que preferem Haddad. Entre os que votaram em Guilherme Boulos no primeiro turno, 7% escolhem o militar e 68% apoiam Haddad.





Entre os entrevistados que votaram no PT, 4% afirmaram que pretendem mudar de candidato no segundo turno e apoiarão o deputado federal.





De acordo com o Datafolha, Bolsonaro conta com 59% das intenções de votos válidos (ou seja, aqueles que não consideram brancos, nulos e indecisos). Haddad apresenta 41%. O capitão da reserva cresceu um ponto percentual em relação ao primeiro levantamento feito logo após a votação do dia 7 de outubro.





O Datafolha entrevistou 9.137 eleitores em 341 municípios entre os dias 17 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-07528/2018. (Com informações da Folhapress)