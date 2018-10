NAS MULHERES, O INFARTO OCORRE DE FORMA DIFERENTE, FIQUE ATENTO A ESTES SINAIS!

Esse alerta é para que as mulheres observem com atenção os sinais de infarto que ocorrem de maneira diferente, colocando em risco a vida por falta de conhecimento.





Acreditando que os sintomas são apenas algo passageiro, muitas mulheres só descobrem que estão enfartando quando chegam ao hospital, só que nesse momento, dependendo do estágio, pode ser muito mais perigoso.





O recomendado por todos os profissionais de saúde é sempre optar pela prevenção, esse é sem dúvida o melhor caminho para ter qualidade de vida e, caso seja preciso tratar de alguma doença.

Sinais de infarto que podem ser confundidos com outras doenças.





Mulheres fiquem atentas!





- Tonturas;

- Cansaço e fadiga excessiva;

- Dores intensas nos músculos, costas, braços, peito e parte do rosto;

- Vontade de vomitar;

- Ansiedade constante;

- Transpiração excessiva.





Quando o miocárdio não está com suas funções regulares, que é o músculo cardíaco, ocorre o que se chama de pré-infarto. Mas esse é o estágio em que a dor no peito é muito intensa, fazendo com que a pessoa procure a emergência do hospital mais próximo.





A questão são os sintomas que podem ser observados pela mulher e isso pode salvar sua vida e reduzir os riscos, pois muitos desses sinais começam a acontecer cerca de um mês antes do pré-infarto.





Com as tensões diárias, preocupação com o trabalho, filhos e tudo o mais, a mulher pode ter um quadro mais acentuado de ansiedade, porém, essa ansiedade exacerbada seguida de vontade de vomitar, não espere muito, consulte o médico.





Vivemos tempos de muita agitação, horários comprometidos e muitas tarefas, mesmo assim, não deixe de reservar ao menos 30 minutos para fazer uma breve caminhada de 15 minutos de ida e vinda. Se possível faça uma atividade aquática que ajuda a relaxar.





Coma menos alimentos fritos e gordurosos, optando por comer mais frutas e legumes.





Tente manter a calma se irritando menos.





(Maetips)