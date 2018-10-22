RASTREADORES DE MOTOS POR APENAS 10 X R$ 65,00 - FALE COM KELTON: (88) 9 9975.7272/(88) 9 9299.9212

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS...

MAURÍCIO VASCONCELOS - CORRETOR DE IMÓVEIS (88) 99208.8406

segunda-feira, 22 de outubro de 2018

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ESCOLA LUÍS FELIPE

segunda-feira, outubro 22, 2018  Nenhum comentário

Veja a nota na íntegra:
ESCLARECEMOS AO PÚBLICO EM GERAL QUE EM NOSSA EEM PROFESSOR LUÍS FELIPE, SE HOUVER ALGUMA MENÇÃO EM SALA DE AULA COM RELAÇÃO A CANDIDATO "A" OU "B" O ASSUNTO SEMPRE É CONTORNADO E QUE NÃO PROCEDE A INFORMAÇÃO DE QUE HÁ POSICIONAMENTOS PARTIDÁRIOS. AS DISCUSSÕES GERALMENTE, SÃO ACERCA DAS DISCIPLINAS SOCIOEMOCIONAIS E FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA E QUANDO SURGEM, ASSUNTOS ADVERSOS, SÃO LOGO EVITADOS. TENDO EM VISTA A NOSSA DEMOCRACIA BRASILEIRA, NO CASO PARTICULAR OCORRIDO, A ESCOLA SE REUNIU E CONSTATOU QUE NÃO EXISTE DOUTRINAMENTO, MAS SIM ORIENTAÇÕES QUANDO ALGUM GRUPO INSTIGA O PROFESSOR. E QUE TEMOS COMO FOCO PRINCIPAL OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM, ONDE NOSSA ESCOLA, INCLUSIVE OBTEVE UM DOS MELHORES RESULTADOS DO IDEB CONCERNENTE À ESCOLA REGULAR DE ENSINO MÉDIO NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DO MEC NA CIDADE DE SOBRAL. RESSALTAMOS QUE A ESCOLA ESTÁ ABERTA À SUA COMUNIDADE PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 