NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ESCOLA LUÍS FELIPE

Veja a nota na íntegra:

ESCLARECEMOS AO PÚBLICO EM GERAL QUE EM NOSSA EEM PROFESSOR LUÍS FELIPE, SE HOUVER ALGUMA MENÇÃO EM SALA DE AULA COM RELAÇÃO A CANDIDATO "A" OU "B" O ASSUNTO SEMPRE É CONTORNADO E QUE NÃO PROCEDE A INFORMAÇÃO DE QUE HÁ POSICIONAMENTOS PARTIDÁRIOS. AS DISCUSSÕES GERALMENTE, SÃO ACERCA DAS DISCIPLINAS SOCIOEMOCIONAIS E FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA E QUANDO SURGEM, ASSUNTOS ADVERSOS, SÃO LOGO EVITADOS. TENDO EM VISTA A NOSSA DEMOCRACIA BRASILEIRA, NO CASO PARTICULAR OCORRIDO, A ESCOLA SE REUNIU E CONSTATOU QUE NÃO EXISTE DOUTRINAMENTO, MAS SIM ORIENTAÇÕES QUANDO ALGUM GRUPO INSTIGA O PROFESSOR. E QUE TEMOS COMO FOCO PRINCIPAL OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM, ONDE NOSSA ESCOLA, INCLUSIVE OBTEVE UM DOS MELHORES RESULTADOS DO IDEB CONCERNENTE À ESCOLA REGULAR DE ENSINO MÉDIO NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DO MEC NA CIDADE DE SOBRAL. RESSALTAMOS QUE A ESCOLA ESTÁ ABERTA À SUA COMUNIDADE PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.