PARABÉNS PROFESSORES!

O Dia dos Professores é comemorado no Brasil anualmente em 15 de outubro.





No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, Imperador do Brasil, decretou uma Lei Imperial responsável pela criação do Ensino Elementar no Brasil (do qual chamou “Escola de Primeiras Letras”), e através deste decreto todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau.





O decreto também continha o salário dos professores, as matérias básicas e até como os professores deveriam ser contratados.