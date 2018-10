PERIGO NA PONTE MONSENHOR ALOÍSIO PINTO!

Internauta denuncia que funcionários da Enel abriram uma rede de alta tensão, deixando a caixa aberta, causando perigo iminente aos transeuntes da avenida Monsenhor Aloísio Pinto, na ponte.

Veja a denúncia na íntegra:

"Caros amigos do site, boa noite! Sou morador do Dom Expedito, próximo a ponte. Trabalhadores da Enel, abriram essa rede de alta tensão, como tá escrito na tampa e deixaram aberta, pondo em risco a vida de crianças e adultos. Teve uma queda de energia a poucos dias, com fogo na rede e depois de identificarem o problema, deixaram dessa forma. Peço ajuda no tocante que os responsáveis possam resolver essa situação. Obrigado.





A referida caixa fica na ponte, próxima ao sobral shopping."