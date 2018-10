POLÍCIA FEDERAL EM AÇÃO EM SOBRAL!

A equipe da Polícia Federal designada para Sobral neste final de semana está visitando vários distritos e municípios vizinhos a Sobral neste sábado 27.





Há uma denúncia de que servidores públicos participaram de uma reunião na última terça-feira 23, em um buffet em Sobral, cujo objetivo é a prática de boca de urna nesse próximo domingo 28, beneficiando o candidato do PT.





Em contato com a coordenação da campanha do candidato do PSL, em Sobral, a presidente do partido Dra. Fabia Karenina, diz ter recrutado um exército de voluntários para uma força tarefa com o objetivo de coibir crimes eleitorais tanto na sede, quanto nos distritos de Sobral. "Todos os nossos fiscais e delegados já estão orientados como proceder, já os eleitores que presenciarem algum problema, ou desconfiarem de crimes eleitorais, devem chamar imediatemente um fiscal do PSL, ou até mesmo acionar a polícia", alertou.





Outro meio de registrar a denuncia, inclusive com fotos ou vídeos que podem ser anexados é atreves do aplicativo PARDAL, da justiça Eleitoral, cujo o cidadão pode baixar gratuitamente no celular.





Serviço:

(88) 9.94567929 WhatsApp (Dra. Fabia)