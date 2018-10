Prêmio Universitário UNINTA: Inscrições prorrogadas

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que as inscrições para o Prêmio Universitário foram prorrogadas até o dia 22 de outubro. A iniciativa da Reitoria, idealizada pelo Magnífico Reitor Dr. Oscar Rodrigues Junior, irá premiar dezenas de talentos em 2 mil reais.





De acordo com a presidente da comissão organizadora, a Pró-Reitora Profa. Dra. Chrislene Carvalho, “a premiação tem o objetivo de reconhecer os talentos que são desenvolvidos em cada curso. Assim, irá premiar os melhores trabalhos a partir do que cada curso for indicando como categorias de premiação no campo do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação”, colocou.





Acesse o site oficial do Prêmio Universitário UNINTA, confira o edital e se inscreva: http://uninta.edu.br/site/premio-universitario-uninta/





Confira o Cronograma:





Inscrições: 04 de agosto a 22 de outubro

Resultado das Inscrições Deferidas: 29 de outubro