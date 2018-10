PRF acha R$ 100 mil em táxi em ação no Piauí

PRF informou que no momento da apreensão o homem que se identificou como proprietário do dinheiro mantinha contato com um candidato que não teve seu nome informado.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nessa sexta-feira (6), em Teresina, R$ 100 mil em dinheiro com um homem de 25 anos, identificado pelas iniciais E.H.M.L.. A PRF informou que no momento da apreensão o jovem mantinha contato com uma pessoa que concorre às eleições este ano.





A ação faz parte da Operação Eleições 2018 e o dinheiro foi localizado dentro de um táxi. O passageiro se apresentou como proprietário do dinheiro e disse que o valor seria usado em uma transação comercial.





“Porém sem conseguir comprovar o fato, gerando suspeição no momento em que o passageiro foi flagrado mantendo contato com um candidato, informando a sua localização e apreensão do dinheiro”, informou a PRF.





A apreensão aconteceu no KM 333 da BR-343, em Teresina, e o destino seria a cidade de Piripiri, 160 km de Teresina. O dinheiro e o passageiro foram encaminhados à sede da Polícia Federal, na capital. Não foi informado quem seria o candidato e nem a qual cargo está concorrendo.