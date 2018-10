SOBRAL-CE: GRAVE DENÚNCIA! LIVROS DO MEC SÃO DESCARTADOS E PREFEITURA GASTA R$ 6 MILHÕES SEM LICITAÇÃO NA COMPRA DE LIVROS

Livros do MEC são descartados e prefeitura de Sobral já gastou mais de 6 milhões de reais sem licitação comprando livros do Instituto Alfa e Beto.





Veja a repercussão da série de reportagens das fraudes na educação de Sobral, pelo Brasil, saiba porque as escolas de Sobral dispensam as disciplinas de geografia, história, línguas, artes e outras, mas as notas constam nos boletins sem que os alunos tenham tido aulas nem feito as provas bimestrais. Conheça a diretora que ameaçou as crianças de uma escola em Sobral. E saiba agora o andamento das investigações na Policia Federal.

(Wellington Macedo)