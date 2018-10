Sobral conquista 133 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2018

Os estudantes das escolas municipais de Sobral conquistaram 133 medalhas na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), sendo 58 medalhas de ouro, 36 medalhas de prata e 39 medalhas de bronze. Também foram conquistadas três medalhas de bronze na Mostra Brasileira de Foguetes.





Conquistaram o maior número de medalhas, a Escola Maria José Ferreira Gomes (38), sendo 15 medalhas de ouro, 15 de prata e 8 de bronze; o Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão (18), sendo 9 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze; a Escola Professor Gerardo Rodrigues com 10 medalhas de ouro; e a Escola José Leôncio, com 11 medalhas no total, sendo uma de ouro, 7 de prata e três de bronze.





A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), com a participação de todos os alunos regularmente matriculados em instituições de ensino fundamental e médio de todo o país.