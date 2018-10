Sobral e mais 42 cidades cearenses ficarão sem energia neste sábado; 16 bairros de Fortaleza serão afetados

Enel justifica que suspensão ocorre pela necessidade de executar manutenção nos locais. Confira lista completa.

A Enel Distribuição alerta sobre a interrupção temporária do fornecimento de energia em 43 cidades do Ceará neste sábado, 27. Em Fortaleza, 16 bairros serão afetados com a suspensão, que ocorre pela necessidade de executar manutenção ou obras nos locais, segundo a companhia. O desligamento programado afetará ruas específicas de cada lugar.





Abaixo, lista completa de bairros fortalezenses onde haverá falta de energia e o horário em que interrupção acontecerá. Confira também municípios que terão abastecimento suspenso.





Em Fortaleza:





Alagadiço Novo, das 9 às 14 horas:

Avenida Washington Soares (residencial)





Alto Alegre, das 10 às 15 horas:

Rua Eliza de Oliveira, Rua Ernesto Veloso, Rua Giuliano Rossi, Rua Francineuda Sampaio Lima, Rua João Correia Lima, Rua Luzia Pereira da Costa, Rua Martins de Lima, Travessa Juazeiro, Rua 2 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 3 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 4 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 13 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 14 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 17 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 15 Lot. Parque Alto Alegre, Rua 16 Lot. Parque Alto Alegre, Travessa 12 Lot. Parque Alto Alegre, Travessa 15 Lot. Parque Alto Alegre





Cajazeiras, das 9 às 14 horas:

Rua José Alberto Sá (residencial), Rua José Alberto Sá





Canindezinho, das 10 às 15 horas:

Rua José Assis de Oliveira





Conjunto Alvorada, das 9 às 14 horas:

Rua Euclídes Onofre Sousa, Rua Rangel Pestana, Rua Poços de Caldas





Conjunto Santa Terezinha, das 13h30min às 17h50min:

Rua Estrela do Oriente, Rua Pescador Chico Bindá





Edson Queiroz, das 9 às 14 horas:

Avenida Engenheiro Leal Limaverde, Rua Dr. Hermes Lima, Vila Sinhá, Rua Professor Isaías Gomes, Rua Professor Juraci Mendes de Oliveira, Rua Professor Solon Farias, Rua Professor Wilson Aguiar





Jóquei Clube, das 9 às 14 horas:

Estrada do Pici





Mondubim, das 10 às 15 horas:

Travessa João Jacó





Papicu, das 13h30min às 17h50min:

Rua Fausto Cabral, Rua Prisco Bezerra, Rua Professor Heráclito





Parque Manibura, das 9 às 14 horas:

Avenida Edilson Brasil Soares (residencial)





Parque Presidente Vargas, 10 às 15 horas:

Rua Cônego de Castro, Rua Lucineide Gomes, Travessa Osório Correia





Pici, das 9 às 14 horas:

Rua Alagoas, Rua Iguatu, Rua Pernambuco, Rua Santo Amaro do Pici, Travessa Aracoiaba, Travessa Catuense, Travessa Pantanal, Travessa São Carlos do Pici, Travessa São João do Pici, Travessa São Manoel - Pici





Praia do Futuro, das 13h30min às 17h50min:

Avenida Dolor Barreira, Avenida Dr. Dioguinho, Avenida Zezé Diogo





Sapiranga Coité, 9 às 14 horas:

Avenida Leal Limaverde, Rua Firmo Ananias Cardoso, Rua Mário Alencar Araripe





Vicente Pinzon, das 13h30min às 17h50min

Avenida Eng. Luís Vieira, Rua das Flores, Rua lgor Barbosa, Rua Dr. Manoel Rodrigues Monteiro, Rua Narciso Lima, Rua Professor Ocelo Pinheiro, Travessa Cássia









No Interior:

Acopiara, Antonina do Norte, Aquiraz, Aracoiaba, Assaré, Baixio, Barbalha, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Cariré, Caririaçu, Cedro, Deputado Irapuan Pinheiro, Eusébio, Graça, Grangeiro, Granja, Hidrolândia, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Itarema, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Mauriti, Milagres, Novo Oriente, Ocara, Penaforte, Porteiras, São Benedito, Senador Pompeu, Sobral, Solonópole, Tarrafas, Trairi, Umari, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.