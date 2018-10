UNINTA antecipa pagamento de salários e férias de colaboradores

Nesta quarta-feira (3), o presidente do Grupo GORJ e Reitor do Centro Universitário Inta, Dr. Oscar Rodrigues Junior, anunciou mais uma vez a antecipação do pagamento da folha de salário e das férias de seus colaboradores. A iniciativa adotada pelo grupo empresarial reflete seu histórico de assiduidade e pontualidade nos pagamentos da folha salarial e representa uma injeção de R$ 10 milhões na economia local.





De acordo com o Reitor do Centro Universitário Inta, Dr. Oscar Rodrigues Junior, a antecipação do pagamento é uma forma de reconhecer o trabalho dos colaboradores.“ O UNINTA surgiu há 19 anos e desde então trabalhamos para inovar e promover educação de qualidade na região noroeste do Ceará. O nosso crescimento não seria possível sem o trabalho dos nossos colaboradores, assim, buscamos retribuir essa dedicação e reforçar o nosso compromisso com todos que fazem parte da família UNINTA”.





Com aproximadamente 1350 colaboradores, o grupo é hoje o segundo maior empregador privado da região norte do Ceará. Apenas o Centro Universitário Inta (UNINTA) tem cerca de 900 colaboradores, entre corpo técnico e corpo docente, contribuindo não só como um centro de formação superior de excelência mas, também, como um impulsionador da economia e da qualificação profissional da região.









Assessoria de Comunicação

Centro Universitário Inta (UNINTA)

(88) 31123500 Ramal: 3519.