Acadêmico do UNINTA é um dos finalistas do Festival Brasília Photo Show

O estudante do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), Carlos Camelo, é um dos finalistas do Festival Brasília Photo Show, uma das maiores premiações culturais da fotografia brasileira. A sua foto intitulada “Pobreza do Sertão” será publicada no livro oficial do concurso. As premiações serão entregues em Brasília, neste mês de novembro.





O amor de Carlos pela fotografia o acompanha desde quando era criança. Hoje, aos 25 anos, ele utiliza seu talento para, através de suas fotos, ajudar pessoas que passam por dificuldades e retratar o cotidiano simples de cada uma. Foi assim que surgiu a foto “Pobreza do Sertão”, que retrata uma família humilde de Ubajara. A foto, inicialmente divulgada no Instagram, sensibilizou a comunidade e ajudou a arrecadar doações.





Submetida ao concurso nacional, a foto acabou sendo uma das escolhidas na categoria Retrato de Pessoas. “É algo muito forte, pois mostra que apesar de estarmos no século XXI, muitas pessoas ainda passam por necessidades no nordeste brasileiro”, explica o estudante.





“Eu me senti lisonjeado em ter meu trabalho reconhecido, pois consegui ficar entre os 400 vencedores dos mais de 12 mil trabalhos inscritos. Ainda por cima, minha foto ficou entre as seis melhores na categoria retrato e sou o único cearense nessa situação.”





Para descrever sua foto vencedora, ele escreveu a legenda: “Casa sem reboco, chão de terra, crianças dormindo com os colchões no chão, banheiro de palha ao relento, fogão de lata. O olhar fixo de uma criança e da mãe para a lente reflete uma triste realidade”.