Assaltante que matou agente penitenciário é condenado a 12 anos de prisão

Flávio Paixão da Costa, 29 anos, foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato do agente penitenciário André Nogueira Pires, 26 anos. O réu foi enquadrado em crime de homicídio por motivo fútil. Em 2 de julho de 2016, Flávio matou André, depois que a vítima reagiu a tentativa de assalto no bairro Jardim América. O réu foi condenado a doze anos de prisão. O julgamento foi na última quinta-feira, 22.





Conforme a então diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Socorro Portela, o crime ocorreu após Flávio abordar André por volta da 1 hora da madrugada. O agente penitenciário reagiu à tentativa de assalto, desceu do carro, um Celta branco, no cruzamento entre as ruas Major Weyne e Jorge Dumar, e os dois homens entraram em luta corporal. André foi atingido no peito e não resistiu, morrendo, posteriormente, dentro do carro. Flávio fugiu sem levar nenhum pertence.





Flávio foi, à época, autuado por latrocínio, roubo seguido de morte. No julgamento, a Defensoria Pública sustentou a tese de legítima defesa. A juíza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, porém, acatou a tese do Ministério Público, de homicídio qualificado pelo motivo fútil.