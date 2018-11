Deputado Moses participa de indicação de novos ministros do governo Bolsonaro

Na tarde desta quarta-feira (28), atendendo a um convite do presidente eleito Jair Bolsonaro, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou da indicação de novos três ministros. O anúncio ocorreu no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, local onde a equipe de transição do novo presidente está trabalhando.





No primeiro momento, o presidente da República anunciou Gustavo Canuto como o novo Ministro de Desenvolvimento Regional. “O nome do novo ministro é bem recebido por nós, parlamentares que buscam recursos para o Nordeste, principalmente. Gustavo, atualmente, é secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional”, destacou Moses Rodrigues.





Após a indicação, o presidente anunciou o deputado federal Osmar Terra para comandar a pasta da Cidadania e Ação Social. “O Ministério responderá pela área social do governo federal e reunirá Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. O nome de Terra traz segurança, já que o colega esteve responsável pela pasta de Desenvolvimento Social”, lembra o parlamentar.