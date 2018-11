Repórter Wellington Macedo chama a atenção dos pais e alerta os alunos da rede pública que farão as provas da ESPAECE nos próximos dias 27, 28 e 29 de novembro. O vídeo dá algumas dicas para evitar que as crianças e adolescentes sejam usados para fazerem provas no lugar de colegas e outras práticas usadas para manipulação de resultados das “Escolas nota 10” de Sobral.